Mô hình Schiff Pitchforks là gì?

Schiff Pitchfork là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến có nguồn gốc từ Andrews' Pitchfork, còn được gọi là chĩa ba tiêu chuẩn. Andrews là một nhà thống kê và chuyên gia giao dịch, còn Schiff là học trò của ông. Tương tự như Andrews' Pitchfork, Schiff Pitchfork về cơ bản là một công cụ để vẽ các kênh giá dùng để xác định xu hướng trung và dài hạn, mức hỗ trợ và kháng cự, đột phá và đảo chiều trong xu hướng thị trường.





Schiff Pitchforks hoạt động tốt trong các xu hướng tăng và xu hướng giảm được xác định rõ ràng nhưng lại gặp khó khăn khi sử dụng trong giao dịch đi ngang. Mặc dù chúng nổi trội như các chỉ báo để xác định xu hướng dài hạn, Schiff Pitchfork phù hợp hơn cho giao dịch trung và dài hạn, mặc dù một số nhà giao dịch cũng sử dụng chúng để giao dịch trong ngày.









Tương tự như Andrews' Pitchfork, Schiff Pitchfork bao gồm ba đường xu hướng: đường trung tuyến (đường xu hướng) và hai đường bổ sung ở trên và dưới đường trung tuyến. Sự khác biệt nằm ở điểm xuất phát của đường trung tuyến đối với Schiff Pitchforks. Ngoài ra, Schiff Pitchforks có thể có các đường bổ sung, được đặt ở độ lệch chuẩn nhất định so với đường trung tuyến.





Để vẽ biểu đồ Schiff Pitchfork (như với các cây chĩa tiêu chuẩn), trước tiên bạn cần xác định một xu hướng và vẽ đường xu hướng giữa hai điểm cuối của xu hướng. Đối với xu hướng tăng, bạn có thể sử dụng các điểm thấp liền kề để vẽ đường xu hướng tăng. Đối với xu hướng giảm, bạn có thể sử dụng các điểm cao liền kề để vẽ đường xu hướng giảm. Điểm thứ ba được đặt ở trên hoặc dưới điểm thứ hai, tùy thuộc vào bản chất của xu hướng. (Nói chung, điểm thứ ba được đặt ở trên cho xu hướng tăng và ở dưới cho xu hướng giảm.) Điều quan trọng cần lưu ý là Schiff Pitchfork bao gồm hai đường bổ sung theo mặc định.





Schiff Pitchforks tạo ra kênh xu hướng giá. Miễn là giá vẫn nằm trong kênh Schiff Pitchfork thì xu hướng này được coi là nguyên vẹn. Nếu giá vượt ra khỏi kênh Schiff Pitchfork, điều đó cho thấy xu hướng đang suy yếu hoặc xu hướng đảo chiều.









① Vào trang giao dịch Spot và chọn TradingView ở biểu đồ K-line. (Lưu ý: Thao tác tương tự ở trang giao dịch Futures.)









② Trên thanh công cụ bên trái, nhấn vào nút [Fibo thoái lui], sau đó chọn [Mô hình Schiff Pitchfork].









③ Xác định xu hướng. Trong ví dụ bên dưới, xu hướng Bitcoin hiện tại hiển thị xu hướng tăng. Chọn các điểm thấp liền kề làm điểm cuối xu hướng và đặt điểm thứ ba phía trên điểm thứ hai để vẽ.









④ Nếu muốn xóa bản vẽ, nhấn vào đường Schiff Pitchfork trên biểu đồ, sau đó nhấn vào nút xóa.









Hiện tại, mô hình Schiff Pitchforks không được hỗ trợ trên Ứng dụng MEXC.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền mã hóa tiềm ẩn rủi ro. Bài viết này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.