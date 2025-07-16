Hướng Dẫn Tùy Chỉnh Màu Biểu Đồ K-Line Và Các Chỉ Báo Kỹ Thuật





Trên MEXC, bạn có thể thấy hai phiên bản của biểu đồ K-line: Bản thường và TradingView. Lấy token MX làm ví dụ, chúng tôi sẽ giải thích cách tùy chỉnh cài đặt và chỉ báo kỹ thuật cho biểu đồ K-line.









Phía trên biểu đồ K-line, bạn sẽ tìm thấy biểu tượng nến. Nhấp vào để hiển thị cài đặt biểu đồ K-line. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ K-line nét liền mặc định thành biểu đồ K-line nét đứt hoặc điều chỉnh thành biểu đồ tùy theo sở thích của bạn.









Bên cạnh biểu tượng nến có nút [fx]. Nhấp vào đây sẽ cho phép bạn thiết lập các chỉ báo mà bạn muốn hiển thị trên biểu đồ K-line.









Các chỉ báo được chia thành chỉ số chính và chỉ số phụ. Các chỉ báo chỉ số chính thường được hiển thị trên biểu đồ K-line, trong khi các chỉ báo chỉ số phụ thường được hiển thị ở khu vực bên dưới biểu đồ K-line. Ví dụ: nếu chúng ta chọn chỉ báo chính MA và chỉ báo phụ MACD, màn hình sẽ hiển thị như sau:





Trên biểu đồ K-line, có ba đường màu vàng, tím và xanh, đại diện cho chỉ báo MA. Bên dưới biểu đồ K-line, có các biểu đồ cột riêng biệt cho các chỉ số phụ VOL và MACD.









Biểu tượng bút chì bên cạnh nút [fx] là công cụ vẽ. Nhấp vào để hiển thị các công cụ vẽ ở phía bên trái của biểu đồ K-line. Người dùng có thể chọn công cụ để thêm các đường xu hướng tương ứng theo sở thích của mình.









Ở bên phải của công cụ vẽ có biểu tượng chuyển đổi thể hiện cài đặt công cụ hiển thị. Nhấp chọn để cho phép hiển thị các chỉ số tương ứng và bỏ chọn để ẩn đi các chỉ số này.





Như được hiển thị trong hình bên dưới, chúng tôi đã chọn 3 mục dữ liệu hiển thị: Giá mới nhất, Đếm ngược và Độ sâu. Trong biểu đồ K-line, đường nét đứt màu đỏ biểu thị giá mới nhất, cho biết giá token MX là 2.8047 USDT. Thời gian bên dưới giá là đồng hồ đếm ngược đến thời gian xuất hiện biểu đồ nến tiếp theo. Các khu vực màu đỏ và màu xanh lá ở trên và dưới giá biểu thị độ sâu giao dịch hiện tại của MX.













Như trên chế độ xem Thường, biểu tượng nến được sử dụng để cài đặt K-line, trong khi nút [fx] được sử dụng để thiết lập các chỉ báo kỹ thuật.





Trong TradingView, các chỉ báo kỹ thuật thậm chí có thể mở rộng hơn.









Điều quan trọng cần lưu ý là bằng cách nhấp vào nút [fx], bạn chỉ có thể thêm các chỉ báo kỹ thuật. Nếu bạn định xóa một chỉ báo kỹ thuật đã cài đặt, bạn nên nhấp chuột phải vào biểu đồ K-line và chọn [Xóa chỉ báo].





Như hiển thị trong hình, các chỉ báo kỹ thuật cho EMA Cross đã được thêm vào biểu đồ K-line, được biểu thị bằng các đường màu cam và xanh lá. Bằng cách nhấp chuột phải và chọn [Xóa chỉ báo], bạn có thể xóa hiển thị chỉ báo EMA Cross trên biểu đồ K-line.









Ở bên phải nút [fx], là biểu tượng trang tổng quan với tính năng cài đặt biểu đồ. Tại đây, bạn có thể định dạng cấu hình các chi tiết khác nhau sẽ được hiển thị trên biểu đồ, chẳng hạn như màu sắc, đếm ngược, giá cao nhất và thấp nhất, tên token và các thông tin cụ thể khác.









Trong TradingView, các công cụ vẽ luôn có sẵn ở phía bên trái, cho phép bạn vẽ các xu hướng giá theo sở thích của mình bất cứ lúc nào.









Do ứng dụng có kích thước hiển thị nhỏ hơn nhiều so với website nên tất cả các cài đặt được tổng hợp dưới một nút duy nhất. Ở phía trên cùng bên phải của biểu đồ K-line, nút [Khác] cho phép bạn truy cập giao diện cài đặt , cài đặt chỉ báo, cài đặt cửa sổ nổi và cài đặt bản vẽ.





Cài đặt hiển thị bao gồm Cài đặt K-line, Đếm ngược, Cài đặt Chủ đề, Giá mở K-Line và các tùy chọn giao diện khác.









Ngoài các cài đặt đã đề cập ở trên, cài đặt chỉ báo cũng có thể được định dạng cấu hình bằng cách sử dụng hàng nút chỉ báo nằm bên dưới biểu đồ K-line. Bốn chỉ báo đầu tiên—MA, EMA, BOLL và SAR—là các chỉ báo chỉ số chính, và các chỉ báo tiếp theo là các chỉ báo chỉ số phụ. Bạn có thể kéo sang trái và phải để xem tất cả các chỉ báo phụ.





Như hiển thị trong hình bên dưới, biểu đồ K-line hiển thị chỉ báo chỉ số chính ở dạng đường trung bình động (MA), trong khi bên dưới biểu đồ K-line, có các biểu đồ thanh hiển thị các chỉ báo chỉ số phụ, ví dụ như VOL và MACD .









Để truy cập cài đặt bản vẽ, nhấp vào nút cài đặt và chọn [Vẽ] để vào chế độ vẽ.





Bạn cũng có thể nhấn vào nút toàn màn hình ở bên phải nút cài đặt. Ở chế độ toàn màn hình sẽ có một biểu tượng bút chì ở góc dưới cùng bên phải của màn hình. Bạn có thể nhấn vào đó để vào chế độ vẽ.



