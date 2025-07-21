Ethereum (ETH) vượt mốc $3,400: Bắt đầu chu kỳ tăng giá mới hay chỉ là động thái ngắn hạn?

Tháng 7/2025, thị trường tiền mã hoá đã trải qua một đợt tăng giá lịch sử. Bitcoin (BTC) đã vượt mốc $120,000, thu hút sự chú ý toàn thị trường, trong khi Ethereum (ETH) bám sát phía sau, đạt mức cao nhất là $3,444 nhờ tâm lý thị trường bùng nổ.





Theo dữ liệu mới nhất từ MEXC , ETH đã tăng trưởng đều kể từ đầu tháng, đạt đỉnh tại $3,444. Các số liệu trên chuỗi cho thấy hoạt động tăng mạnh trên cả thị trường Spot và phái sinh, với khối lượng giao dịch và hợp đồng mở tăng vọt, cho thấy dòng vốn đổ vào mạnh mẽ.





Trong hai tuần qua, ETH không chỉ vượt qua các ngưỡng tâm lý quan trọng là $2,500 và $2,800, mà còn đạt mức cao mới trong năm vào ngày 17/07, tương đương với lợi nhuận hai tháng được nén lại trong một khoảng thời gian ngắn. Tâm lý lạc quan trở lại nhanh chóng nhờ động lực từ ETF Spot, hoạt động mua của các tổ chức và hoạt động giao dịch trên chuỗi duy trì ổn định đã thúc đẩy một đợt tăng giá được nhiều người gọi là "mini bull market" của ETH.









Quan trọng hơn, đợt tăng giá này không phải là kết quả của một sự kiện đơn lẻ, mà là sản phẩm của nhiều yếu tố hội tụ: sự phát triển sâu sắc trong cơ chế quản trị nội bộ của Ethereum, sự tái phân bổ vốn của các tổ chức và sự luân chuyển mới trong hệ sinh thái đầu cơ trên chuỗi. Vào tháng 7, đà tăng của ETH không chỉ đơn thuần là sự phục hồi của tài sản, mà còn là ví dụ thực tế về quá trình tái cấu trúc thị trường cũng như sự đồng thuận giá trị đang diễn ra.









Một trong những yếu tố then chốt hỗ trợ đà tăng trưởng gần đây của ETH là sự chuyển đổi nhanh chóng trong cơ cấu quản trị nội bộ.









Vào tháng 7, Ethereum Foundation (EF) đã công bố một sự thay đổi lớn về mặt tổ chức, phác thảo bốn trụ cột chiến lược: Accelerate (thúc đẩy), Amplify (khuếch đại), Support (hỗ trợ) và Sustain (duy trì). Điều này đánh dấu một bước chuyển hướng sang cách tiếp cận có hệ thống hơn để mở rộng quy mô Ethereum và hệ sinh thái ứng dụng. Sự thay đổi này thể hiện sự chuyển hướng rõ ràng từ mô hình quản trị thụ động truyền thống của EF, báo hiệu sự phát triển của tổ chức này thành một tổ chức có cấu trúc và hướng ngoại hơn, tập trung vào việc phân bổ nguồn lực chủ động và phối hợp liên cộng đồng.









Những điều chỉnh gần đây của EF không chỉ giải quyết những lo ngại ngày càng tăng của thị trường về hiệu quả quản trị của Ethereum mà còn củng cố mối liên hệ giữa nền tảng với việc ứng dụng thực tế. Bằng cách tăng cường hỗ trợ nhà phát triển, khuyến khích tích hợp doanh nghiệp và mở rộng phạm vi tiếp cận cộng đồng, Foundation đang phát đi tín hiệu về một sự kích hoạt hệ sinh thái Ethereum ở quy mô rộng hơn.









Khi Ethereum Foundation (EF) tiến hành cải cách quản trị, một đơn vị mới đã nổi lên trong cộng đồng: Ethereum Community Fund (ECF). Được thành lập bởi những nhân vật như Zak Cole, ECF đã giới thiệu một mô hình quản trị rõ ràng nhằm mục đích tăng giá ETH, định vị giá trị token là mục tiêu trung tâm của quá trình phát triển giao thức. ECF theo đuổi ba nguyên tắc cốt lõi: "tối đa hóa cơ chế đốt ETH", "không phát hành token mới" và "tính bất biến". Các dự án nhận được hỗ trợ phải đóng góp vào việc đốt ETH, tránh phát hành token độc lập và áp dụng các hợp đồng thông minh không thể nâng cấp. Cách tiếp cận này đảm bảo toàn bộ giá trị của hệ sinh thái cuối cùng sẽ quay trở lại ETH.





Trong khi EF tiếp tục đóng vai trò trung lập và tập trung vào điều phối, ECF cung cấp một khuôn khổ quản trị "tối đa hóa giá trị" bổ sung. Sự kết hợp này tạo ra một hệ thống động cơ kép, đưa cấu trúc thể chế của Ethereum lên một cấp độ trưởng thành mới, chuyển đổi quản trị từ tầm nhìn tư tưởng thành một tập hợp các tín hiệu có thể đọc được trên thị trường vốn.









Năm 2025, việc nắm giữ dự trữ Ethereum (ETH) đã nổi lên như một xu hướng ngày càng rõ nét trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, với một số công ty niêm yết công khai đã thực hiện các giao dịch mua ETH đáng kể và thu hút sự chú ý ngày càng tăng từ các nhà đầu tư:





SharpLink (SBET): Đã mua thêm 7,689 ETH, nâng tổng số ETH nắm giữ lên hơn 20,500 ETH tính đến ngày 09/07. Đã mua thêm 7,689 ETH, nâng tổng số ETH nắm giữ lên hơn 20,500 ETH tính đến ngày 09/07.

BitMine (BMNR): Có kế hoạch phân bổ $250 triệu vào dự trữ ETH. Có kế hoạch phân bổ $250 triệu vào dự trữ ETH.

Blockchain Technology Consensus Solutions (BTCS): Huy động $100 triệu để mua ETH. Huy động $100 triệu để mua ETH.

Bit Digital (BTBT): Công bố chuyển hướng hoàn toàn sang staking ETH đồng thời bán bớt lượng BTC nắm giữ. Công bố chuyển hướng hoàn toàn sang staking ETH đồng thời bán bớt lượng BTC nắm giữ.





Các công ty này đang bổ sung ETH vào bảng cân đối kế toán không chỉ như một chiến lược phòng ngừa rủi ro và đa dạng hóa danh mục mà còn dựa trên quan điểm có hệ thống về giá trị dài hạn của ETH, tiềm năng lợi nhuận staking và sự phát triển của hệ sinh thái. Những động thái này góp phần thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư thông qua câu chuyện "cổ phiếu tiền mã hoá" đồng thời củng cố vị thế của ETH là "vàng kỹ thuật số 2.0".





Khi các công ty niêm yết, ETF và giao thức staking tiếp tục tích lũy ETH, cùng với bối cảnh ETH Spot ETF , việc mở rộng quy mô Layer-2 và lợi suất staking tăng lên, dòng vốn tổ chức đang xây dựng một mạng lưới thanh khoản mới xoay quanh ETH, tạo nên vòng phản hồi tích cực giữa giá, sự đồng thuận thị trường và tâm lý nhà đầu tư.













Vào tháng 7/2025, thị trường meme coin đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ, khơi dậy làn sóng đầu cơ trên toàn thị trường tiền mã hoá. Khi dòng vốn luân chuyển, thanh khoản vốn từng tập trung trong hệ sinh thái Solana bắt đầu chuyển dần sang Ethereum.





Không giống như Solana, nơi các câu chuyện về meme coin đã trở nên bão hòa và thanh khoản đang suy yếu, Ethereum Layer-2 lại đang thu hút dòng vốn mới. Được hỗ trợ bởi tính bảo mật mạnh mẽ hơn, khả năng tương thích giao thức và cơ sở hạ tầng hoàn thiện hơn, Ethereum đang trở thành điểm nóng mới cho các nhà đầu tư meme coin. Các dự án meme như PEPE MOG và SPX đã vượt trội đáng kể so với ETH từ đầu năm đến nay, thu hút sự chú ý của cả các nhà giao dịch cá nhân lẫn nhà đầu tư có dòng vốn chấp nhận rủi ro cao.













Một lợi thế quan trọng của các dự án meme coin trên Ethereum nằm ở khả năng tương thích tự nhiên với cơ sở hạ tầng DeFi. Các giao thức như IMF (Intl Meme Fund) cho phép nhà đầu tư sử dụng meme coin làm tài sản thế chấp để vay vốn, hỗ trợ mở các vị thế Spot có đòn bẩy. Trong các chu kỳ tăng giá, cơ chế này thúc đẩy đáng kể hiệu quả sử dụng vốn cho tài sản meme coin và khuếch đại hiệu ứng tài sản ngắn hạn.





Khi ngày càng nhiều giao thức DeFi bắt đầu hỗ trợ token meme, tích hợp thêm các tính năng như bảo vệ thanh lý và tổng hợp lợi suất, một hệ sinh thái "DeFi và Meme" mang tính cộng hưởng đang dần hình thành. Điều này không chỉ nâng cao tiện ích tổng thể của Ethereum mà còn dần chuyển đổi meme coin từ một sản phẩm mới lạ trên thị trường thành một tài sản đầu cơ rủi ro cao nhưng khả thi.









1) Bất ổn kinh tế vĩ mô: Chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vẫn khó lường. Nếu dữ liệu lạm phát vượt quá kỳ vọng, những đồn đoán về việc tăng lãi suất trở lại có thể gây áp lực lên các tài sản rủi ro cao như tiền mã hoá.





2) Gia tăng cạnh tranh trong hệ sinh thái: Các mạng như Solana và Aptos tiếp tục có hoạt động ngày càng phát triển. Nếu các nền tảng tung ra những mô hình khuyến khích mới hoặc các ứng dụng đột phá, Ethereum có thể bị hút vốn và mất đi sự chú ý từ cộng đồng nhà phát triển.





3) Rủi ro bảo mật trên chuỗi và thanh lý: Sự trỗi dậy trở lại của DeFi làm dấy lên những lo ngại mới về các đợt thanh lý. Quản trị yếu kém trong các dự án meme coin, lỗ hổng hợp đồng thông minh và nguy cơ bị khai thác vẫn là những mối đe dọa dẫn đến các cú sập cục bộ.





Đối với các nhà đầu tư, bất chấp sức nóng của thị trường hiện tại, việc duy trì kỷ luật chiến lược và kiểm soát rủi ro vẫn là điều cần thiết.









Đợt tăng của ETH vào tháng 7 không chỉ phản ánh sự phục hồi giá, mà còn đánh dấu sự hội tụ của việc tái cấu trúc quản trị, tái phân bổ vốn và sự tham gia ngày càng tăng của người dùng. Sự chuyển dịch thể chế giữa EF và ECF báo hiệu một kỷ nguyên quản trị mới. Việc ETH xuất hiện ngày càng nhiều trong danh mục đầu tư của các tổ chức làm nổi bật sự khan hiếm và ảnh hưởng ngày càng lớn của nền tảng. Trong khi đó, sự tương tác giữa meme coin và DeFi đang mở rộng mạng lưới thanh khoản của Ethereum theo cấp số nhân.





Tuy nhiên, định giá cao luôn đi kèm biến động lớn, và những thay đổi kinh tế vĩ mô hoặc các sự kiện trên chuỗi vẫn là những biến số quan trọng. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ dữ liệu trên chuỗi và dòng vốn, đặc biệt là dòng vốn ETF, tỷ lệ staking cũng như tiến trình quản trị, để đánh giá chính xác hơn thời điểm mở và thoát lệnh.





Một chiến lược thận trọng bao gồm việc điều chỉnh các khoản đầu tư theo khả năng chịu rủi ro của từng cá nhân, sử dụng các chiến lược như tham gia theo giai đoạn và đặt ngưỡng chốt lời. Việc theo dõi chặt chẽ dòng vốn ETF và các chỉ số staking có thể mang lại những tín hiệu giá trị. Đối với người dùng có thể dự đoán thị trường chính xác, tháng 7 có thể là thời điểm vàng để định vị trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Ethereum.





