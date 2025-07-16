Cơ quan quản lý của Ethereum đang đối mặt với thách thức: Vitalik và tổ chức xử lý tranh cãi như thế nào?

Trong ngành blockchain, Ethereum từ lâu đã được ca ngợi là "Vua của các chuỗi công khai" do những đột phá trong tài chính phi tập trung (DeFi) và công nghệ hợp đồng thông minh, biến ETH thành chuẩn mực của ngành. Tuy nhiên, Ethereum hiện đang phải đối mặt với một loạt các thách thức, bao gồm các nút thắt kỹ thuật, chia rẽ cộng đồng và các vấn đề về minh bạch tài chính. Những yếu tố này đang dần làm giảm đi vinh quang trước đây của ETH. Mối quan tâm về tính bền vững và triển vọng công nghệ đang gia tăng, tác động đến danh tiếng và hướng đi trong tương lai của Ethereum. Bất chấp những tiếng nói tiêu cực, vẫn có những quan điểm và hy vọng tích cực cho tương lai của ETH.





Những tuyên bố gần đây của nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin về DeFi (Tài chính phi tập trung) đã gây ra nhiều tranh cãi. DeFi, một thành phần quan trọng của hệ sinh thái Ethereum, hướng đến mục tiêu cung cấp các dịch vụ tài chính thông qua công nghệ blockchain. Tuy nhiên, quan điểm của Vitalik về DeFi không được cộng đồng chấp nhận hoàn toàn.





KOL strobie reeeee đã công khai chỉ trích Vitalik trên mạng xã hội vì cách truyền đạt kém của anh về chủ đề DeFi, nói rằng: "Vitalik, tôi nghĩ một trong những lý do khiến mọi người bối rối hoặc thất vọng về quan điểm của bạn về DeFi là do hiểu lầm. Theo quan điểm của bạn, 'DeFi' có nghĩa là các chương trình ponzi về cơn sốt farming năm 2021. Nhưng đối với nhiều người khác (Tôi cho là đa số), 'DeFi' có nghĩa là cho vay/vay trên các thị trường tiền tệ như Aave, CDP như RAI (Bạn cũng đã đề cập!), tổng hợp, v.v. Đó đều là những ứng dụng lành mạnh của tài chính phi tập trung - lợi nhuận đến từ người đi vay, phí giao dịch, v.v... Tôi đồng ý rằng rất nhiều 'ponzinomics' được đưa vào hệ sinh thái DeFi chỉ là sự thúc đẩy tạm thời cho một số chỉ số, nhưng đó không phải là tất cả về DeFi."





Theo quan điểm của strobie reeeee, quan điểm của Vitalik đã bỏ qua các ứng dụng lành mạnh trong DeFi, đặc biệt là giá trị thực của các dự án như Aave, RAI và Synthetics. reeeee chỉ ra rằng Vitalik dường như coi DeFi ngang hàng với "Các kế hoạch Ponzi" trong khi bỏ qua tiềm năng của DeFi như một công cụ tài chính phi tập trung.









Đáp lại, Vitalik tuyên bố lo ngại lợi nhuận từ DeFi chủ yếu dựa vào phí do những người giao dịch tiền mã hoá trả. Mặc dù ông thừa nhận DeFi có thể có những ưu điểm riêng, nhưng ông tin tiềm năng tăng trưởng sẽ bị hạn chế và không thể trở thành "Sự đổi mới đột phá" cần thiết để thúc đẩy công nghệ tiền mã hoá đến một thị trường rộng lớn hơn.









Phản ứng của Vitalik không dập tắt được tranh cãi, thay vào đó, lại gây ra thêm nhiều phản bác. Một đối tác tại Electric Capital chỉ ra quan điểm của Vitalik áp dụng cho tất cả các lĩnh vực tài chính, trong khi KOL PaperImperium tuyên bố bình luận của Vitalik phản ánh sự hiểu lầm về lịch sử kinh tế của loài người. Tổng giám đốc điều hành của Alphaverse Capital, @cryptohuntz, cũng đặt câu hỏi về quan điểm của Vitalik, cho rằng lập luận của ông không đúng.









Tranh cãi này không chỉ phản ánh quan điểm khác nhau về ý kiến cá nhân của Vitalik mà còn cho thấy kỳ vọng khác nhau của cộng đồng đối với sự phát triển trong tương lai của DeFi. Mối quan tâm của Vitalik và quan điểm đối lập dường như cho thấy thái độ thận trọng đối với sự phát triển liên tục của DeFi, trong khi cộng đồng lại có triển vọng lạc quan hơn. Sự chia rẽ này có thể ảnh hưởng đến việc điều chỉnh chiến lược trong tương lai và phát triển hệ sinh thái của Ethereum.





Các hoạt động tài chính gần đây của Ethereum Foundation cũng trở thành điểm gây tranh cãi. Vào ngày 25 tháng 8, Ethereum Foundation đã chuyển 35,000 ETH, làm dấy lên mối lo ngại trong cộng đồng về tính minh bạch tài chính của tổ chức này. Các thành viên cộng đồng đã đặt câu hỏi về báo cáo chi tiêu của tổ chức, tin rằng tình hình tài chính của tổ chức thiếu sự công khai và minh bạch.





Josh Stark, một thành viên của ETHGlobal, đã trả lời những lo ngại này, nêu rằng tổ chức đang chuẩn bị một báo cáo chi tiêu được cập nhật, dự kiến sẽ được công bố trước hội nghị Devcon SEA vào tháng 11. Báo cáo sẽ đề cập đến các khoản chi tiêu cho năm 2022 và 2023, bao gồm thông tin chi tiết về cả chi tiêu nội bộ và bên ngoài.





Theo Josh Stark, chi tiêu của tổ chức được chia thành các hạng mục nội bộ và bên ngoài. Chi tiêu nội bộ bao gồm tài trợ cho các nhóm phát triển cốt lõi của Ethereum, chẳng hạn như Geth, Privacy and Scaling Explorations (PSE), Solidity, nghiên cứu mật mã, Robust Incentives Group và Devcon. Chi tiêu bên ngoài bao gồm các khoản tài trợ cho các tổ chức liên quan như Nomic Foundation, Decentralization Research Center, L2Beat và 0xPARC Foundation.





Tuy nhiên, vấn đề về tính minh bạch tài chính của Ethereum Foundation vẫn chưa được giải quyết. Nhiều thành viên cộng đồng hy vọng tổ chức sẽ cung cấp các báo cáo tài chính chi tiết và minh bạch hơn để khôi phục lòng tin vào việc quản lý và sử dụng quỹ. Việc giải quyết vấn đề này không chỉ quan trọng đối với uy tín của tổ chức mà còn đối với sự phát triển trong tương lai của Ethereum và sự hỗ trợ của cộng đồng.





Sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum là một chủ đề thảo luận quan trọng khác. Kể từ năm 2021, số lượng nhà phát triển mới trong hệ sinh thái ETH dường như đã giảm, làm dấy lên mối lo ngại về việc xây dựng hệ sinh thái Ethereum. Ngược lại, các nền tảng khác, chẳng hạn như Solana, đã thu hút một lượng lớn các nhà phát triển trẻ và các dự án sáng tạo. Dữ liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng SOL/ETH đạt 300% trong năm qua (Biểu đồ bên phải), trong khi tỷ lệ ETH/BTC giảm 50% trong hai năm qua (Biểu đồ bên trái), với vốn hóa thị trường của Ethereum giảm một nửa so với Bitcoin trong giai đoạn này.









MacroMate8, Trưởng phòng Rủi ro tại Ethenalabs, chỉ ra sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng như Solana và cộng đồng nhà phát triển năng động đang tạo áp lực cạnh tranh ngày càng tăng lên Ethereum. Tuy nhiên, Josh Stark đã trích dẫn dữ liệu từ Báo cáo nhà phát triển của Electric Capital để bác bỏ quan điểm này. Ông lập luận rằng thành công của Ethereum không thể chỉ được đo lường bằng số lượng nhà phát triển và việc giới thiệu các giải pháp Layer 2 (L2) sẽ nâng cao hiệu suất và khả năng mở rộng tổng thể của Ethereum.





Ngoài ra, CEO của CF Benchmarks cũng có triển vọng lạc quan về tương lai của Ethereum. Ông tin rằng trong những tháng tới, nhu cầu về Ethereum Spot ETF có thể tiếp tục tăng và nhiều công ty quản lý tài sản có thể cung cấp các sản phẩm liên quan cho khách hàng. CF Benchmarks cho rằng khi các nhà quản lý tài sản và cố vấn tài chính hoàn tất quá trình giáo dục về Ethereum, dòng vốn đổ vào Ethereum Spot ETF sẽ tăng lên, thúc đẩy sự phát triển của Ethereum hơn nữa.





Những quan điểm này cho thấy mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh và thách thức, Ethereum vẫn có cơ hội và tiềm năng đáng kể trên thị trường. Việc xây dựng và mở rộng hệ sinh thái sẽ là yếu tố quan trọng cho sự phát triển tương lai của Ethereum. Và cách Ethereum phản ứng với các thách thức từ các nền tảng khác sẽ quyết định liệu Ethereum có thể duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành blockchain hay không.





Mặc dù Ethereum hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức, một số người vẫn giữ quan điểm lạc quan về tương lai. Có ý kiến cho rằng 100,000 ETH được Ethereum Foundation bán ra vào năm 2020 đã tăng giá đáng kể, cho thấy Ethereum vẫn giữ được giá trị tiềm năng. Do đó, ngay cả sau khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin lớn hơn, Ethereum vẫn có thể đạt được những đột phá trong tương lai.





Nick Tomaino, nhà sáng lập 1confirmation, cũng lạc quan về tương lai của Ethereum. Trong bức thư LP Q2 2024 của mình, ông đã nêu rõ vốn hóa thị trường của Ethereum có thể vượt qua Bitcoin trong vòng năm năm tới. Ông giải thích rằng trong khi Bitcoin có một câu chuyện rõ ràng là "Vàng kỹ thuật số", Ethereum đã là blockchain có ảnh hưởng nhất trong không gian tiền mã hoá trong năm năm qua. Khi ngày càng có nhiều công ty quản lý tài sản tham gia thị trường, giá trị và tiềm năng ứng dụng của Ethereum có thể được công nhận hơn nữa.









Mads Eberhardt, nhà phân tích tiền mã hoá cấp cao tại Steno Research, đã đưa ra các đề xuất cho sự phục hồi của Ethereum. Trong một bài đăng trên X, ông tuyên bố: "Có vẻ như tổng giá trị bị khóa của DeFi chậm hơn lãi suất kỳ hạn một năm của USD ba tháng - theo hướng ngược lại. Tóm lại, lãi suất USD là động lực chính cho DeFi." Ông tin rằng lãi suất là yếu tố chính ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của DeFi, vì chúng quyết định liệu các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các cơ hội rủi ro cao trên thị trường tài chính phi tập trung hay không. Những thay đổi về lãi suất có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thị trường DeFi, do đó tác động đến sự phát triển chung của Ethereum.









Nhìn chung, Ethereum, với tư cách là đại diện của công nghệ blockchain, đã từng được ban tặng những kỳ vọng vô hạn. Tuy nhiên, những tranh cãi và thách thức hiện tại cho thấy Ethereum sẽ cần phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp trong quá trình phát triển tương lai của mình. Ethereum đã từng trải qua những cuộc khủng hoảng niềm tin lớn hơn trước đây, vì vậy việc duy trì sự kiên nhẫn và hy vọng vào sự phát triển trong tương lai có thể là hành động phù hợp nhất hiện tại. Tương lai của Ethereum sẽ phụ thuộc vào cách giải quyết những thách thức hiện tại, điều chỉnh các chiến lược để thích ứng với môi trường thị trường luôn thay đổi và tiếp tục thu hút và hỗ trợ các nhà phát triển và người dùng. Chỉ thông qua sự đổi mới và cải tiến liên tục, Ethereum mới có thể duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực blockchain và hiện thực hóa tiềm năng của mình trong tài chính phi tập trung và hợp đồng thông minh.



