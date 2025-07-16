Vào ngày 24/05/2024, SEC đã phê duyệt 8 quỹ Ethereum Spot ETF đầu tiên để được niêm yết tại Hoa Kỳ, bao gồm BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy và Franklin TempVào ngày 24/05/2024, SEC đã phê duyệt 8 quỹ Ethereum Spot ETF đầu tiên để được niêm yết tại Hoa Kỳ, bao gồm BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy và Franklin Temp
Ethereum Spot ETF là gì?

Vào ngày 24/05/2024, SEC đã phê duyệt 8 quỹ Ethereum Spot ETF đầu tiên để được niêm yết tại Hoa Kỳ, bao gồm BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy và Franklin Templeton. Ethereum Spot ETF được phê duyệt là một cột mốc quan trọng trong lịch sử tiền mã hoá, mở rộng hơn nữa ảnh hưởng thị trường của Ethereum.

1. Ethereum Spot ETF là gì?


ETF là viết tắt của "Exchange Traded Funds" - Là các quỹ đầu tư tương tự như cổ phiếu và có thể giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.

ETF được bảo đảm bằng tài sản cụ thể thông qua việc thế chấp vật lý, cho phép các nhà đầu tư gián tiếp nắm giữ tài sản tương ứng bằng cách mua các cổ phiếu quỹ được phát hành bởi tổ chức.

Ethereum ETF đề cập đến quỹ giao dịch nắm giữ Ether làm tài sản cơ bản. Khi người dùng mua Ethereum Spot ETF, về cơ bản là đang mua Ether, nhưng trên thực tế, người dùng không trực tiếp nắm giữ Ether.

2. Ưu điểm của Ethereum Spot ETF


2.1 Rào cản đầu tư thấp:Nhà đầu tư không cần phải học và thành thạo các kỹ năng về tiền mã hóa như sử dụng ví điện tử. Việc quen thuộc với các phương thức giao dịch sản phẩm tài chính truyền thống giúp giảm thiểu rào cản tham gia thị trường.

2.2 Tuân thủ quy định: Ethereum Spot ETF được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống và bắt buộc phải tuân theo quy định của các tổ chức có liên quan. Thị trường được điều tiết mang lại cho nhà đầu tư sự tự tin và an toàn hơn.

2.3 Chi phí thấp: Mua Ethereum Spot ETF thường có chi phí thấp hơn so với mua ETH trực tiếp, điều này hấp dẫn các nhà đầu tư có sở thích quan tâm đến chi phí.

2.4 Giảm rủi ro mất cắp ví: Người dùng Ethereum Spot ETF không giữ trực tiếp Ether. Tại đây, người dùng thu lợi nhuận từ biến động giá của Ether, và được bảo vệ khỏi rủi ro mất cắp hoặc mất ví.

3. Sự khác nhau giữa Ethereum Spot và Futures ETF


Sự khác biệt lớn nhất giữa Ethereum Spot và Futures ETF nằm ở mục tiêu đầu tư.

Ethereum Spot ETF là quỹ giao dịch trực tiếp nắm giữ Ether làm tài sản cơ bản. Hiệu suất của Ethereum Spot ETF được liên kết với giá trị của Ether nắm giữ. Khi các nhà đầu tư mua Ethereum Spot ETF, về cơ bản là đang mua Ether, nhưng không trực tiếp nắm giữ Ether.

Mặt khác, Ethereum Futures ETF là quỹ giao dịch không trực tiếp nắm giữ Ether. Người dùng đầu tư vào các hợp đồng Futures Ether là những thỏa thuận thanh toán trong tương lai có giá trị bị ảnh hưởng bởi những biến động trên thị trường Futures.

4. Đơn đăng ký Ethereum Spot ETF


Sáu tổ chức, bao gồm: Grayscale, ARK Invest & 21Shares, BlackRock, VanEck, Invesco & Galaxy và Hashdex, đã liên tiếp gửi đơn đăng ký Ethereum Spot ETF.

Vào ngày 05/03/2024, SEC đã trì hoãn đơn đăng ký Ethereum Spot ETF của BlackRock. Theo thông tin mới nhất, SEC sẽ phản hồi yêu cầu này vào cuối tháng 5.


Vào ngày 24/05/2024, SEC đã phê duyệt các quỹ Ethereum Spot ETF đầu tiên để được niêm yết tại Hoa Kỳ.

5. Tác động thị trường


Nhiều người tin rằng năm 2024 có thể là một năm quan trọng đối với Ethereum. Về mặt nội bộ, bản nâng cấp Dencun đã xóa bỏ những trở ngại về khả năng mở rộng để hệ sinh thái của Ethereum có thể phát triển hơn nữa. Từ góc độ bên ngoài, Ethereum Spot ETF được phê duyệt sẽ thu hút thêm dòng vốn từ thị trường truyền thống và mở rộng hơn nữa tầm ảnh hưởng. Đồng thời, việc kết hợp Ethereum vào khung pháp lý sẽ giúp gia tăng mức độ đảm bảo tuân thủ.

Ethereum Spot ETF được phê duyệt là một cột mốc quan trọng trong lịch sử tiền mã hoá, mở rộng hơn nữa ảnh hưởng thị trường của Ethereum. Tuy nhiên, cần thêm thời gian để biết khi nào giá Ethereum sẽ đạt được mức cao mới.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


