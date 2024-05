Giải Thích Về Funding Rate

Trong thị trường Futures, phí Funding đóng vai trò quan trọng, đảm bảo cân bằng sự chênh lệch giữa giá thị trường Futures và thị trường Spot, cho phép giá trở về mức bình thường. Về tổng thể thì điều này giúp hạn chế thao túng giá thị trường Futures. Trong thời gian ngắn, phí Funding là chỉ báo rõ ràng về thanh khoản và hoạt động thị trường, cho thấy các nhà giao dịch sẵn sàng trả phí để sử dụng đòn bẩy.

Funding fee do các nhà giao dịch thanh toán sẽ được khấu trừ từ số tiền ký quỹ khả dụng của họ. Khi một nhà giao dịch không có đủ tiền ký quỹ khả dụng, funding fee sẽ được khấu trừ từ số tiền ký quỹ của vị thế. Trong trường hợp này, giá thanh lý sẽ dần dần tiếp cận với giá hợp lý do khấu trừ funding fee , do đó làm tăng rủi ro thanh lý.