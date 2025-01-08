Сьогоднішня ціна ZeroByte (ZB)

Поточна ціна ZeroByte (ZB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 684.24K USD. Ціна ZB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZeroByte:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 370.91K USD

- зміна ціни ZeroByte протягом дня — +48.67%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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