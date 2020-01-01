Токеноміка XTblock (XTT-B20) Дізнайтеся ключову інформацію про XTblock (XTT-B20), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XTblock (XTT-B20) A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more. Офіційний вебсайт: https://xtblock.io/ Купити XTT-B20 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XTblock (XTT-B20) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XTblock (XTT-B20), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,21K $ 23,21K $ 23,21K Загальна пропозиція: $ 350,00M $ 350,00M $ 350,00M Циркуляційна пропозиція: $ 165,87M $ 165,87M $ 165,87M FDV (повністю розведена вартість): $ 48,97K $ 48,97K $ 48,97K Історичний максимум: $ 0,584553 $ 0,584553 $ 0,584553 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014106 $ 0,00014106 $ 0,00014106 Дізнайтеся більше про ціну XTblock (XTT-B20)

Токеноміка XTblock (XTT-B20): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XTblock (XTT-B20) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XTT-B20, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XTT-B20, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XTT-B20, досліджуйте ціну токена XTT-B20 в реальному часі!

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