Токеноміка Ontology Gas (ONG) Дізнайтеся ключову інформацію про Ontology Gas (ONG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ontology Gas (ONG) ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. Офіційний вебсайт: https://ont.io/ Whitepaper: https://docs.ont.io/ Оглядач блокчейну: https://explorer.ont.io/ Купити ONG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ontology Gas (ONG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ontology Gas (ONG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 66,80M $ 66,80M $ 66,80M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 418,81M $ 418,81M $ 418,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 159,50M $ 159,50M $ 159,50M Історичний максимум: $ 3,28194 $ 3,28194 $ 3,28194 Історичний мінімум: $ 0,0393381415969 $ 0,0393381415969 $ 0,0393381415969 Поточна ціна: $ 0,1595 $ 0,1595 $ 0,1595 Дізнайтеся більше про ціну Ontology Gas (ONG)

Токеноміка Ontology Gas (ONG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ontology Gas (ONG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ONG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ONG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ONG, досліджуйте ціну токена ONG в реальному часі!

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