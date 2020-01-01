Токеноміка OKZOO (AIOT) Дізнайтеся ключову інформацію про OKZOO (AIOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OKZOO (AIOT) OKZOO представляє першу у світі децентралізовану мережу екологічних даних міського масштабу, побудовану на взаємопов’язаній системі фізичних AIoT-пристроїв. Поєднуючи штучний інтелект із децентралізованим Інтернетом речей (DeIoT), OKZOO розповсюджує портативні пристрої з мікросенсорними нодами, які збирають як зовнішні, так і домашні екологічні дані за участі інтерактивних ШІ-помічників у вигляді віртуальних улюбленців. Користувачі роблять свій внесок у розвиток цієї мережі знизу вгору та отримують винагороди у вигляді токенів $AIOT, які можна стейкати для отримання винагород у блокчейні та внутрішньоігрових бонусів, створюючи сталу екосистему для інноваційних ШІ-застосунків в екології. Офіційний вебсайт: https://okzoo.app/ Whitepaper: https://okzoo.app/en/docs Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5 Купити AIOT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OKZOO (AIOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OKZOO (AIOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,56M $ 11,56M $ 11,56M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 70,42M $ 70,42M $ 70,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 164,22M $ 164,22M $ 164,22M Історичний максимум: $ 0,5 $ 0,5 $ 0,5 Історичний мінімум: $ 0,08647478881309605 $ 0,08647478881309605 $ 0,08647478881309605 Поточна ціна: $ 0,16422 $ 0,16422 $ 0,16422 Дізнайтеся більше про ціну OKZOO (AIOT)

Токеноміка OKZOO (AIOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OKZOO (AIOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AIOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AIOT, досліджуйте ціну токена AIOT в реальному часі!

Як купити AIOT Зацікавлені в додаванні OKZOO (AIOT) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі AIOT, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити AIOT на MEXC зараз!

Історія ціни OKZOO (AIOT) Аналіз історії ціни AIOT допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни AIOT прямо зараз!

Прогноз ціни AIOT Хочете знати, куди рухається AIOT? Наша сторінка прогнозу ціни AIOT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена AIOT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!