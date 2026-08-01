Яка зараз ринкова ціна Wise Monkey?

Wise Monkey оцінюється в ₴, зі зміною 1.39% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має MONKY?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення MONKY у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Wise Monkey у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість MONKY?

Обігова кількість становить 8499995353961.4, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Wise Monkey?

Wise Monkey згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як MONKY виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії BNB Chain Ecosystem,Meme,Zoo-Themed,Binance Alpha Spotlight?

У порівнянні з іншими активами у сегменті BNB Chain Ecosystem,Meme,Zoo-Themed,Binance Alpha Spotlight, імпульс MONKY залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.