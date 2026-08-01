Сьогоднішня ціна Will U

Поточна ціна Will U (WILLU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 18.28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WILLU до USD становить $ 0 за WILLU.

Will U наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 156,125, з циркуляційною пропозицією у 1.00B WILLU. Протягом останніх 24 годин WILLU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WILLU змінився на -1.85% за останню годину та на +104.46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 19.86K.

Ринкова інформація щодо Will U (WILLU)

Ринкова капіталізація $ 156.13K$ 156.13K $ 156.13K Обсяг (за 24 год) $ 19.86K$ 19.86K $ 19.86K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 156.13K$ 156.13K $ 156.13K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Will U — $ 156.13K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 19.86K. Циркуляційна пропозиція WILLU — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 156.13K.