Інформація щодо ціни WeWay (WWY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,080202$ 0,080202 $ 0,080202 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,07% Зміна ціни (1 дн.) +0,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,07%

Актуальна ціна WeWay (WWY) становить --. За останні 24 години WWY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WWY становить $ 0,080202, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WWY змінився на -0,07% за останню годину, +0,19% за 24 години та на -1,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WeWay (WWY)

Ринкова капіталізація $ 84,04K$ 84,04K $ 84,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 86,27K$ 86,27K $ 86,27K Циркуляційне постачання 6,82B 6,82B 6,82B Загальна пропозиція 6 999 999 999,0 6 999 999 999,0 6 999 999 999,0

Поточна ринкова капіталізація WeWay — $ 84,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WWY — 6,82B, зі загальною пропозицією 6999999999.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 86,27K.