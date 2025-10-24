Актуальна ціна WeWay сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WWY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WWY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна WeWay сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WWY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WWY на MEXC вже зараз.

Логотип WeWay

Ціна WeWay (WWY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WWY до USD:

--
----
+0,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни WeWay (WWY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:45:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни WeWay (WWY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,080202
$ 0,080202$ 0,080202

$ 0
$ 0$ 0

-0,07%

+0,19%

-1,07%

-1,07%

Актуальна ціна WeWay (WWY) становить --. За останні 24 години WWY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WWY становить $ 0,080202, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WWY змінився на -0,07% за останню годину, +0,19% за 24 години та на -1,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WeWay (WWY)

$ 84,04K
$ 84,04K$ 84,04K

--
----

$ 86,27K
$ 86,27K$ 86,27K

6,82B
6,82B 6,82B

6 999 999 999,0
6 999 999 999,0 6 999 999 999,0

Поточна ринкова капіталізація WeWay — $ 84,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WWY — 6,82B, зі загальною пропозицією 6999999999.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 86,27K.

Історія ціни WeWay (WWY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WeWay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WeWay до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WeWay до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WeWay до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,19%
30 днів$ 0+6,90%
60 днів$ 0-14,41%
90 днів$ 0--

Що таке WeWay (WWY)

WeWay is a Web3 community-driven ecosystem focused on learning, earning, and playing. Its mission is to drive the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies, leveraging the influence of global influencers, stars, and KOLs. The ecosystem comprises three primary products:

WeAcademy, a Learn2Earn crypto academy; WePad, a community-oriented IDO Launchpad; and WeGames, which produces Social-Fi games like Mad Backpacks with Find2Earn mechanics.

WeWay is part of EHOLD, a technology-focused group with expertise in blockchain software development, tokenization, NFTs, smart contracts, and more.

WeWay offers a versatile ecosystem for various activities: learning through WeAcademy, earning via WePad's IDO opportunities, and gaming with WeGames' innovative AR and Find2Earn mechanics.

WeWay's uniqueness lies in its highly liquid utility token $WWY, which powers all ecosystem interactions.

The project has achieved significant growth, listing on 14 crypto exchanges, growing 1400%, and ranking in the Top 15 tokens by ROI in 2022.

Additionally, it is supported by over 500 influencers with a combined reach of 200 million+ followers, emphasizing community engagement and crypto education.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс WeWay (WWY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни WeWay (USD)

Скільки коштуватиме WeWay (WWY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів WeWay (WWY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо WeWay.

Перегляньте прогноз ціни WeWay вже зараз!

WWY до місцевих валют

Токеноміка WeWay (WWY)

Розуміння токеноміки WeWay (WWY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WWY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про WeWay (WWY)

Скільки сьогодні коштує WeWay (WWY)?
Актуальна ціна WWY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WWY до USD?
Поточна ціна WWY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація WeWay?
Ринкова капіталізація WWY — $ 84,04K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WWY?
Циркуляційна пропозиція WWY — 6,82B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WWY?
WWY досяг історичної максимальної ціни у 0,080202 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WWY?
Історична мінімальна ціна WWY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WWY?
Актуальний обсяг торгівлі WWY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WWY цього року?
WWY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WWY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:45:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для WeWay (WWY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

