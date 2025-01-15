Сьогоднішня ціна Virus Protocol (VIRUS)

Поточна ціна Virus Protocol (VIRUS) сьогодні становить 0.0000458 USD з ринковою капіталізацією $ 45.31K USD. Ціна VIRUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Virus Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.97K USD

- зміна ціни Virus Protocol протягом дня — +0.79%

- циркуляційна пропозиція – 999.61M USD

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