Ціна Virus Protocol (VIRUS)
Поточна ціна Virus Protocol (VIRUS) сьогодні становить 0.0000458 USD з ринковою капіталізацією $ 45.31K USD. Ціна VIRUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Virus Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.97K USD
- зміна ціни Virus Protocol протягом дня — +0.79%
- циркуляційна пропозиція – 999.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Virus Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Virus Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Virus Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Virus Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.79%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Virus Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.25%
+0.79%
-10.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform. Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence. Key Features: Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time. AI Meets Blockchain: Leveraging Solana’s speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity. Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation. Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You’re not just a participant—you’re part of the evolution.
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