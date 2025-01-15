Сьогоднішня ціна Vicky (VICKY)

Поточна ціна Vicky (VICKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 303.15K USD. Ціна VICKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vicky:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.24K USD

- зміна ціни Vicky протягом дня — -2.32%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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