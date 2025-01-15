Ціна Vicky (VICKY)
Поточна ціна Vicky (VICKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 303.15K USD. Ціна VICKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vicky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.24K USD
- зміна ціни Vicky протягом дня — -2.32%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vicky до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vicky до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vicky до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vicky до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vicky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.71%
-2.32%
-1.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vicky is AI AGENT project merging technology and creativity. Inspired by the vibrant world of pop-techno and cutting-edge trends, Vicky embodies a friendly and youthful persona with aspirations of becoming a global phenomenon. With a unique focus on blending AI, music, and cultural innovation, the project aims to redefine interactive experiences and engage communities through innovation and art. We use Eliza Framework
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