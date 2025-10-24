Інформація щодо ціни Taboo (TABOO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00004306 $ 0,00004306 $ 0,00004306 Мін. за 24 год $ 0,00004506 $ 0,00004506 $ 0,00004506 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00004306$ 0,00004306 $ 0,00004306 Макс. за 24 год $ 0,00004506$ 0,00004506 $ 0,00004506 Рекордний максимум $ 0,063936$ 0,063936 $ 0,063936 Найнижча ціна $ 0,00003722$ 0,00003722 $ 0,00003722 Зміна ціни (за 1 год) +0,05% Зміна ціни (1 дн.) +2,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,62%

Актуальна ціна Taboo (TABOO) становить $0,00004482. За останні 24 години TABOO торгувався між мінімумом у $ 0,00004306 і максимумом у $ 0,00004506, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TABOO становить $ 0,063936, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003722.

Що стосується короткострокових результатів, то TABOO змінився на +0,05% за останню годину, +2,62% за 24 години та на -0,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Taboo (TABOO)

Ринкова капіталізація $ 438,45K$ 438,45K $ 438,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 438,45K$ 438,45K $ 438,45K Циркуляційне постачання 9,78B 9,78B 9,78B Загальна пропозиція 9 782 678 080,0 9 782 678 080,0 9 782 678 080,0

Поточна ринкова капіталізація Taboo — $ 438,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TABOO — 9,78B, зі загальною пропозицією 9782678080.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 438,45K.