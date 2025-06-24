Сьогоднішня ціна Sync Network (SYNC)

Поточна ціна Sync Network (SYNC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 113,36K USD. Ціна SYNC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sync Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Sync Network протягом дня — -4,90%

- циркуляційна пропозиція – 161,83M USD

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