Токеноміка Sync Network (SYNC) Дізнайтеся ключову інформацію про Sync Network (SYNC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sync Network (SYNC) Projects in the decentralized finance space started utilizing stake and proof-of-liquidity mechanics to develop a trustless economy but fundamental flaws have held these projects behind. The SYNC Network addresses these problems and offers a workable solution through tradeable stakes bonding Uniswap liquidity pairs with a fully trustless ERC-20 token (SYNC). SYNC enables users to earn interest by staking a cyptographic bond to Uniswap liquidity pair tokens (Crypto Bonds). Crypto Bonds are an NFT (ERC-721) token with collectible attributes, accruing interest rates, and the ability to separately trade and speculate on them within a secondary market. SYNC Network works to bring stability and risk mitigation to decentralized finance by solidifying a guarantee on holding liquidity pairs for an extended period of time. The Sync Network can help build a needed, stable foundation for the DeFi space and a fully functioning, more robust trustless economy. -- The SYNC Network is composed of two main contracts: the SYNC ERC-20 contract and the Crypto Bond ERC-721 contract. SYNC tokens have an undefined total supply with inflationary and deflationary attributes through the interactions with Crypto Bond investors. Despite being a long-term investment, Crypto Bonds do not share anything in common with traditional finance bonds. The name comes from the bonding of liquidity pairs and our own token. Crypto Bonds introduce proof of long-term position in DeFi liquidity pools, and will naturally strengthen the core of DeFi finance as a whole. They are a tradeable, long-term (90 days - 3 years) stake - bonding Uniswap liquidity-pair tokens together with SYNC. Deflation of the currency happens when Crypto Bonds are created, burning SYNC from the total supply. Using a Crypto Bond, an investor is able to lock liquidity-pair tokens with the corresponding dollar-to-dollar value in SYNC at some guaranteed interest rate of SYNC upon maturation. Dividend paying versions are also available. Therefore, this occurs in inflation, minting the principle plus interest. Crypto Bond Interest Rates SYNC balances itself through daily, self-correcting interest rates. Interest rates of bonds depends on three factors. Total supply of sync in the market. Duration of bond Total bonded amount of that liquidity pair token Please see the full whitepaper and website https://www.syncbond.com for more information. Офіційний вебсайт: https://syncbond.com/ Купити SYNC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sync Network (SYNC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sync Network (SYNC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 112,52K $ 112,52K $ 112,52K Загальна пропозиція: $ 232,32M $ 232,32M $ 232,32M Циркуляційна пропозиція: $ 161,83M $ 161,83M $ 161,83M FDV (повністю розведена вартість): $ 161,53K $ 161,53K $ 161,53K Історичний максимум: $ 0,209893 $ 0,209893 $ 0,209893 Історичний мінімум: $ 0,00051058 $ 0,00051058 $ 0,00051058 Поточна ціна: $ 0,0006974 $ 0,0006974 $ 0,0006974 Дізнайтеся більше про ціну Sync Network (SYNC)

Токеноміка Sync Network (SYNC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sync Network (SYNC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SYNC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SYNC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SYNC, досліджуйте ціну токена SYNC в реальному часі!

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