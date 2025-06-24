Ціна Solify100 (S100)
Поточна ціна Solify100 (S100) сьогодні становить 0,00128341 USD з ринковою капіталізацією $ 1,28M USD. Ціна S100 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solify100:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Solify100 протягом дня — +16,41%
- циркуляційна пропозиція – 998,07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solify100 до USD становила $ +0,00018091.
За останні 30 днів зміна ціни Solify100 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solify100 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solify100 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00018091
|+16,41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solify100: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,74%
+16,41%
-24,78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth.
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