Скільки коштує SolFlow зараз?

SolFlow зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -0.97% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься SFLOW сьогодні?

SFLOW продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,Solana Token-2022.

Наскільки популярний SolFlow сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають SFLOW.

Що відрізняє SolFlow від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,Solana Token-2022 та створений на мережі --, SFLOW пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки SFLOW існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 984328956.726552 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна SolFlow за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.