Сьогоднішня ціна SIMD

Поточна ціна SIMD (SIMD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SIMD до USD становить $ 0 за SIMD.

SIMD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 223,026, з циркуляційною пропозицією у 1.00B SIMD. Протягом останніх 24 годин SIMD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SIMD змінився на +1.66% за останню годину та на -9.74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.52K.

Ринкова інформація щодо SIMD (SIMD)

Ринкова капіталізація $ 223.03K$ 223.03K $ 223.03K Обсяг (за 24 год) $ 2.52K$ 2.52K $ 2.52K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 223.03K$ 223.03K $ 223.03K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація SIMD — $ 223.03K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.52K. Циркуляційна пропозиція SIMD — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 223.03K.