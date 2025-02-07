Ціна Shield Protocol (SHIELD)
Поточна ціна Shield Protocol (SHIELD) сьогодні становить 0.10359 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIELD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shield Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.83 USD
- зміна ціни Shield Protocol протягом дня — -1.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shield Protocol до USD становила $ -0.001367370365517.
За останні 30 днів зміна ціни Shield Protocol до USD становила $ -0.0453266642.
За останні 60 днів зміна ціни Shield Protocol до USD становила $ -0.0238438489.
За останні 90 днів зміна ціни Shield Protocol до USD становила $ -0.00248307400932402.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001367370365517
|-1.30%
|30 днів
|$ -0.0453266642
|-43.75%
|60 днів
|$ -0.0238438489
|-23.01%
|90 днів
|$ -0.00248307400932402
|-2.34%
Останній аналіз цін Shield Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-1.30%
-28.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shield is a Two factor authentication would be on a server-less p2p architecture on top of blockchain where every log would be recorded on to a decentralised ledger for transparency and none of the data that can help in identifying an user would be collected in the application, which would help users in terms of privacy and anonymity and by using blockchain the whole system would be tamper proof.
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