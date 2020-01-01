Токеноміка Shield protocol (SHIELD) Дізнайтеся ключову інформацію про Shield protocol (SHIELD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shield protocol (SHIELD) Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. Офіційний вебсайт: https://www.shieldprotocol.io/ Whitepaper: https://shield-pro.gitbook.io/shield Купити SHIELD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shield protocol (SHIELD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shield protocol (SHIELD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 127,23K $ 127,23K $ 127,23K Загальна пропозиція: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Циркуляційна пропозиція: $ 24,34M $ 24,34M $ 24,34M FDV (повністю розведена вартість): $ 261,31K $ 261,31K $ 261,31K Історичний максимум: $ 0,04020816 $ 0,04020816 $ 0,04020816 Історичний мінімум: $ 0,00481033 $ 0,00481033 $ 0,00481033 Поточна ціна: $ 0,00522624 $ 0,00522624 $ 0,00522624 Дізнайтеся більше про ціну Shield protocol (SHIELD)

Токеноміка Shield protocol (SHIELD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shield protocol (SHIELD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHIELD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHIELD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHIELD, досліджуйте ціну токена SHIELD в реальному часі!

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