Сьогоднішня ціна Sequel

Поточна ціна Sequel (MOVIE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOVIE до USD становить $ 0 за MOVIE.

Sequel наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 66 999, з циркуляційною пропозицією у 60,00B MOVIE. Протягом останніх 24 годин MOVIE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOVIE змінився на -0,26% за останню годину та на -0,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Sequel (MOVIE)

Ринкова капіталізація $ 67,00K$ 67,00K $ 67,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 111,67K$ 111,67K $ 111,67K Циркуляційне постачання 60,00B 60,00B 60,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Sequel — $ 67,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOVIE — 60,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 111,67K.