Сьогоднішня ціна Ruby Coin

Поточна ціна Ruby Coin (RUBY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RUBY до USD становить $ 0 за RUBY.

Ruby Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 111 399, з циркуляційною пропозицією у 271,82M RUBY. Протягом останніх 24 годин RUBY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,134926, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RUBY змінився на +0,01% за останню годину та на +31,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 103,39.

Ринкова інформація щодо Ruby Coin (RUBY)

Ринкова капіталізація $ 111,40K$ 111,40K $ 111,40K Обсяг (за 24 год) $ 103,39$ 103,39 $ 103,39 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 111,40K$ 111,40K $ 111,40K Циркуляційне постачання 271,82M 271,82M 271,82M Загальна пропозиція 271 822 356,0 271 822 356,0 271 822 356,0

Поточна ринкова капіталізація Ruby Coin — $ 111,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 103,39. Циркуляційна пропозиція RUBY — 271,82M, зі загальною пропозицією 271822356.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 111,40K.