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Поточна ціна Ruby Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація RUBY становить 111 399 USD. Відстежуйте оновлення цін RUBY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Ruby Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація RUBY становить 111 399 USD. Відстежуйте оновлення цін RUBY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про RUBY

Інформація про ціну RUBY

Що таке RUBY

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Ціна Ruby Coin (RUBY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RUBY до USD:

$0,00040974
$0,00040974$0,00040974
+0,04%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Ruby Coin (RUBY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:28:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Ruby Coin

Поточна ціна Ruby Coin (RUBY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RUBY до USD становить $ 0 за RUBY.

Ruby Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 111 399, з циркуляційною пропозицією у 271,82M RUBY. Протягом останніх 24 годин RUBY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,134926, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RUBY змінився на +0,01% за останню годину та на +31,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 103,39.

Ринкова інформація щодо Ruby Coin (RUBY)

$ 111,40K
$ 111,40K$ 111,40K

$ 103,39
$ 103,39$ 103,39

$ 111,40K
$ 111,40K$ 111,40K

271,82M
271,82M 271,82M

271 822 356,0
271 822 356,0 271 822 356,0

Поточна ринкова капіталізація Ruby Coin — $ 111,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 103,39. Циркуляційна пропозиція RUBY — 271,82M, зі загальною пропозицією 271822356.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 111,40K.

Історія ціни Ruby Coin у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,134926
$ 0,134926$ 0,134926

$ 0
$ 0$ 0

+0,01%

-1,52%

+31,88%

+31,88%

Історія ціни Ruby Coin (RUBY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ruby Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ruby Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ruby Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ruby Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,52%
30 днів$ 0-8,87%
60 днів$ 0-22,03%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Ruby Coin

Прогноз ціни Ruby Coin (RUBY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RUBY у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Ruby Coin (RUBY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Ruby Coin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Ruby Coin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RUBY на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Ruby Coin.

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Ресурс Ruby Coin (RUBY)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Governance

Про Ruby Coin

Яка зараз ціна Ruby Coin?

Торгуючи за ₴, Ruby Coin продемонстрував зміну ціни на рівні -1.52% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку RUBY?

Поставки грають важливу роль: з обігу 271822356.0 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Ruby Coin?

Його ринкова капіталізація становить ₴4910056.32473936016000, що займає #5608 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

RUBY зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Ruby Coin вписується у категорію Governance?

Як токен Governance, RUBY конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Ruby Coin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:28:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ruby Coin (RUBY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

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$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3073
$0,3073$0,3073

+207,30%

DAPPOS

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$0,36564
$0,36564$0,36564

-14,20%

The Toad Pepe

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TOAD

$0,01623
$0,01623$0,01623

-12,03%

AurumX

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UMX

$0,12402
$0,12402$0,12402

-29,04%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,002187
$0,002187$0,002187

+68,23%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00600
$0,00600$0,00600

+33,33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003125
$0,0003125$0,0003125

+17,92%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0124
$0,0124$0,0124

+18,09%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,8340
$2,8340$2,8340

+17,10%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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