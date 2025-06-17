Ціна ROBOT (ROBOT)
Поточна ціна ROBOT (ROBOT) сьогодні становить 0,00302122 USD з ринковою капіталізацією $ 3,02M USD. Ціна ROBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ROBOT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ROBOT протягом дня — +4,14%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROBOT до USD становила $ +0,00011999.
За останні 30 днів зміна ціни ROBOT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ROBOT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ROBOT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00011999
|+4,14%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ROBOT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,22%
+4,14%
-9,35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ROBOT is here.The machines are memeing. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it. Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it’s military training and then it’s gg for y’all. What is ROBOT? Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords Built for degens Memeable. Programmable. Irreverent. The Culture Meme like a machine.
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