Сьогоднішня ціна ROBOT (ROBOT)

Поточна ціна ROBOT (ROBOT) сьогодні становить 0,00302122 USD з ринковою капіталізацією $ 3,02M USD. Ціна ROBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ROBOT:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ROBOT протягом дня — +4,14%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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