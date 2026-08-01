Сьогоднішня ціна ROB

Поточна ціна ROB (ROB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 21.63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROB до USD становить $ 0 за ROB.

ROB наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 132,912, з циркуляційною пропозицією у 1.00B ROB. Протягом останніх 24 годин ROB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00298178, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROB змінився на -0.17% за останню годину та на -9.71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 16.41K.

Ринкова інформація щодо ROB (ROB)

Ринкова капіталізація $ 132.91K$ 132.91K $ 132.91K Обсяг (за 24 год) $ 16.41K$ 16.41K $ 16.41K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 132.91K$ 132.91K $ 132.91K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація ROB — $ 132.91K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 16.41K. Циркуляційна пропозиція ROB — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 132.91K.