Сьогоднішня ціна Reddio

Поточна ціна Reddio (RDO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RDO до USD становить $ 0 за RDO.

Reddio наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 623,36, з циркуляційною пропозицією у 1,90B RDO. Протягом останніх 24 годин RDO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01212625, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RDO змінився на -- за останню годину та на +5,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Reddio (RDO)

Ринкова капіталізація $ 18,62K$ 18,62K $ 18,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 98,02K$ 98,02K $ 98,02K Циркуляційне постачання 1,90B 1,90B 1,90B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Reddio — $ 18,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RDO — 1,90B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 98,02K.