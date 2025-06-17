Сьогоднішня ціна PUMP (PUMP)

Поточна ціна PUMP (PUMP) сьогодні становить 0,00001433 USD з ринковою капіталізацією $ 14,33K USD. Ціна PUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PUMP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PUMP протягом дня — +4,17%

- циркуляційна пропозиція – 999,93M USD

Отримуйте оновлення цін PUMP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PUMP.