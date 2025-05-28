Ціна Pugg (PUGG)
Поточна ціна Pugg (PUGG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 436.69K USD. Ціна PUGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pugg:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Pugg протягом дня — -13.20%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
Отримуйте оновлення цін PUGG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PUGG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pugg до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pugg до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pugg до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pugg до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.20%
|30 днів
|$ 0
|-73.36%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pugg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10.55%
-13.20%
-27.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
THE NEW META IS HERE PUGG & FRIENDS $PUGG is the forgotten, retarded friend of Pepe $PUGG is the new memecoin from the Pepe family has arrived. a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, This is just the beginning of an epic adventure. With $PUGG, the bull run is about to get wildly exciting. represents a cultural movement to reignite confidence and momentum across Solana through memes, social engagement, and collective narrative. Built purely for fun and fueled by the community
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PUGG до VND
₫--
|1 PUGG до AUD
A$--
|1 PUGG до GBP
￡--
|1 PUGG до EUR
€--
|1 PUGG до USD
$--
|1 PUGG до MYR
RM--
|1 PUGG до TRY
₺--
|1 PUGG до JPY
¥--
|1 PUGG до RUB
₽--
|1 PUGG до INR
₹--
|1 PUGG до IDR
Rp--
|1 PUGG до KRW
₩--
|1 PUGG до PHP
₱--
|1 PUGG до EGP
￡E.--
|1 PUGG до BRL
R$--
|1 PUGG до CAD
C$--
|1 PUGG до BDT
৳--
|1 PUGG до NGN
₦--
|1 PUGG до UAH
₴--
|1 PUGG до VES
Bs--
|1 PUGG до PKR
Rs--
|1 PUGG до KZT
₸--
|1 PUGG до THB
฿--
|1 PUGG до TWD
NT$--
|1 PUGG до AED
د.إ--
|1 PUGG до CHF
Fr--
|1 PUGG до HKD
HK$--
|1 PUGG до MAD
.د.م--
|1 PUGG до MXN
$--