Сьогоднішня ціна PLUS

Поточна ціна PLUS (PLUS) сьогодні становить $ 6.84, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PLUS до USD становить $ 6.84 за PLUS.

PLUS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 136,834, з циркуляційною пропозицією у 20.00K PLUS. Протягом останніх 24 годин PLUS торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 14.87, тоді як історичний мінімум — $ 0.221767.

У короткостроковій динаміці PLUS змінився на -- за останню годину та на +0.01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.46.

Ринкова інформація щодо PLUS (PLUS)

Ринкова капіталізація $ 136.83K$ 136.83K $ 136.83K Обсяг (за 24 год) $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M Циркуляційне постачання 20.00K 20.00K 20.00K Загальна пропозиція 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація PLUS — $ 136.83K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.46. Циркуляційна пропозиція PLUS — 20.00K, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6.84M.