Сьогоднішня ціна Plebbit (PLEB)

Поточна ціна Plebbit (PLEB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.71M USD. Ціна PLEB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Plebbit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48K USD

- зміна ціни Plebbit протягом дня — -0.16%

- циркуляційна пропозиція – 1.49T USD

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