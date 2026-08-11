Сьогоднішня ціна pathUSD

Поточна ціна pathUSD (PATHUSD) сьогодні становить $ 0,998361, зі зміною 0,26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PATHUSD до USD становить $ 0,998361 за PATHUSD.

pathUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 703 684, з циркуляційною пропозицією у 32,78M PATHUSD. Протягом останніх 24 годин PATHUSD торгувався між $ 0,992191 (мінімум) та $ 1,008 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,072, тоді як історичний мінімум — $ 0,954994.

У короткостроковій динаміці PATHUSD змінився на +0,04% за останню годину та на -0,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 508,21K.

Ринкова інформація щодо pathUSD (PATHUSD)

Ринкова капіталізація $ 32,70M$ 32,70M $ 32,70M Обсяг (за 24 год) $ 508,21K$ 508,21K $ 508,21K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,70M$ 32,70M $ 32,70M Циркуляційне постачання 32,78M 32,78M 32,78M Загальна пропозиція 32 784 362,249981 32 784 362,249981 32 784 362,249981

Поточна ринкова капіталізація pathUSD — $ 32,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 508,21K. Циркуляційна пропозиція PATHUSD — 32,78M, зі загальною пропозицією 32784362.249981. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,70M.