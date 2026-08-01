Яка зараз ціна Optimistic General Intelligence?

Живуча ціна Optimistic General Intelligence (OGI) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Optimistic General Intelligence позиціонується на ринку?

Наразі Optimistic General Intelligence займає #3530 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴23456731.45788958752000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу OGI?

Обсяг токенів у обігу OGI становить 999999971.1961 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Optimistic General Intelligence за останню добу?

За останню добу Optimistic General Intelligence торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Optimistic General Intelligence віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Optimistic General Intelligence досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.0669810721941165024000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують OGI?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Optimistic General Intelligence?

Поточне зміщення ціни на -1.82% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,AI Meme. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.