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Поточна ціна Optimistic General Intelligence сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація OGI становить 532 142 USD. Відстежуйте оновлення цін OGI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Optimistic General Intelligence сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація OGI становить 532 142 USD. Відстежуйте оновлення цін OGI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Optimistic General Intelligence (OGI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OGI до USD:

$0,00053205
$0,00053205$0,00053205
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Optimistic General Intelligence (OGI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:26:25 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Optimistic General Intelligence

Поточна ціна Optimistic General Intelligence (OGI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OGI до USD становить $ 0 за OGI.

Optimistic General Intelligence наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 532 142, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M OGI. Протягом останніх 24 годин OGI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00151954, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OGI змінився на -3,17% за останню годину та на +25,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,87K.

Ринкова інформація щодо Optimistic General Intelligence (OGI)

$ 532,14K
$ 532,14K$ 532,14K

$ 3,87K
$ 3,87K$ 3,87K

$ 532,14K
$ 532,14K$ 532,14K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 999 971,1961
999 999 971,1961 999 999 971,1961

Поточна ринкова капіталізація Optimistic General Intelligence — $ 532,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,87K. Циркуляційна пропозиція OGI — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999971.1961. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 532,14K.

Історія ціни Optimistic General Intelligence у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00151954
$ 0,00151954$ 0,00151954

$ 0
$ 0$ 0

-3,17%

-1,82%

+25,49%

+25,49%

Історія ціни Optimistic General Intelligence (OGI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Optimistic General Intelligence до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Optimistic General Intelligence до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Optimistic General Intelligence до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Optimistic General Intelligence до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,82%
30 днів$ 0+23,79%
60 днів$ 0+129,55%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Optimistic General Intelligence

Прогноз ціни Optimistic General Intelligence (OGI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OGI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Optimistic General Intelligence (OGI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Optimistic General Intelligence потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Optimistic General Intelligence у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни OGI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Optimistic General Intelligence.

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Ресурс Optimistic General Intelligence (OGI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

AI MemeMemeSolana Ecosystem

Про Optimistic General Intelligence

Яка зараз ціна Optimistic General Intelligence?

Живуча ціна Optimistic General Intelligence (OGI) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Optimistic General Intelligence позиціонується на ринку?

Наразі Optimistic General Intelligence займає #3530 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴23456731.45788958752000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу OGI?

Обсяг токенів у обігу OGI становить 999999971.1961 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Optimistic General Intelligence за останню добу?

За останню добу Optimistic General Intelligence торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Optimistic General Intelligence віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Optimistic General Intelligence досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.0669810721941165024000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують OGI?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Optimistic General Intelligence?

Поточне зміщення ціни на -1.82% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,AI Meme. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:26:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Optimistic General Intelligence (OGI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Optimistic General Intelligence

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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