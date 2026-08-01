Сьогоднішня ціна OOPS

Поточна ціна OOPS (OOPS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OOPS до USD становить $ 0 за OOPS.

OOPS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30 318, з циркуляційною пропозицією у 997,60M OOPS. Протягом останніх 24 годин OOPS торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OOPS змінився на -- за останню годину та на +0,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо OOPS (OOPS)

Ринкова капіталізація $ 30,32K$ 30,32K $ 30,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,32K$ 30,32K $ 30,32K Циркуляційне постачання 997,60M 997,60M 997,60M Загальна пропозиція 997 601 171,594081 997 601 171,594081 997 601 171,594081

Поточна ринкова капіталізація OOPS — $ 30,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OOPS — 997,60M, зі загальною пропозицією 997601171.594081. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,32K.