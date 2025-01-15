Ціна Ongo (ONGO)
Поточна ціна Ongo (ONGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 709.10K USD. Ціна ONGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ongo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.07K USD
- зміна ціни Ongo протягом дня — +3.39%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ongo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ongo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ongo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ongo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.39%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ongo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.30%
+3.39%
-24.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique.
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