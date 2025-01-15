Сьогоднішня ціна Ongo (ONGO)

Поточна ціна Ongo (ONGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 709.10K USD. Ціна ONGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ongo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.07K USD

- зміна ціни Ongo протягом дня — +3.39%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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