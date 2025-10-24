Інформація щодо ціни OID (OID) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00276221$ 0,00276221 $ 0,00276221 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -4,99% Зміна ціни (1 дн.) +19,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,86% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,86%

Актуальна ціна OID (OID) становить --. За останні 24 години OID торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OID становить $ 0,00276221, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OID змінився на -4,99% за останню годину, +19,32% за 24 години та на -25,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OID (OID)

Ринкова капіталізація $ 316,94K$ 316,94K $ 316,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 316,94K$ 316,94K $ 316,94K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація OID — $ 316,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OID — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 316,94K.