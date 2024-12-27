Ціна Ninja Protocol (NINJA)
Поточна ціна Ninja Protocol (NINJA) сьогодні становить 0.00616562 USD з ринковою капіталізацією $ 123.29K USD. Ціна NINJA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ninja Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56K USD
- зміна ціни Ninja Protocol протягом дня — +2.38%
- циркуляційна пропозиція – 20.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ninja Protocol до USD становила $ +0.00014316.
За останні 30 днів зміна ціни Ninja Protocol до USD становила $ -0.0031475940.
За останні 60 днів зміна ціни Ninja Protocol до USD становила $ +0.0010321038.
За останні 90 днів зміна ціни Ninja Protocol до USD становила $ -0.003037912722098765.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014316
|+2.38%
|30 днів
|$ -0.0031475940
|-51.05%
|60 днів
|$ +0.0010321038
|+16.74%
|90 днів
|$ -0.003037912722098765
|-33.00%
Останній аналіз цін Ninja Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
+2.38%
+7.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology.
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