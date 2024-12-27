Сьогоднішня ціна Ninja Protocol (NINJA)

Поточна ціна Ninja Protocol (NINJA) сьогодні становить 0.00616562 USD з ринковою капіталізацією $ 123.29K USD. Ціна NINJA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ninja Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56K USD

- зміна ціни Ninja Protocol протягом дня — +2.38%

- циркуляційна пропозиція – 20.00M USD

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