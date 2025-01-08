Сьогоднішня ціна MonkeyAI (MONKEYAI)

Поточна ціна MonkeyAI (MONKEYAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 66.97K USD. Ціна MONKEYAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MonkeyAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.06K USD

- зміна ціни MonkeyAI протягом дня — -0.87%

- циркуляційна пропозиція – 959.35M USD

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