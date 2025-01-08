Ціна MonkeyAI (MONKEYAI)
Поточна ціна MonkeyAI (MONKEYAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 66.97K USD. Ціна MONKEYAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MonkeyAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.06K USD
- зміна ціни MonkeyAI протягом дня — -0.87%
- циркуляційна пропозиція – 959.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MonkeyAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MonkeyAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MonkeyAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MonkeyAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MonkeyAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
-0.87%
-15.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting.
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