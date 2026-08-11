Сьогоднішня ціна mogging

Поточна ціна mogging (MOGGING) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12.05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOGGING до USD становить $ 0 за MOGGING.

mogging наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 42,311, з циркуляційною пропозицією у 999.80M MOGGING. Протягом останніх 24 годин MOGGING торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOGGING змінився на -4.11% за останню годину та на -19.87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо mogging (MOGGING)

Ринкова капіталізація $ 42.31K$ 42.31K $ 42.31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42.31K$ 42.31K $ 42.31K Циркуляційне постачання 999.80M 999.80M 999.80M Загальна пропозиція 999,795,331.255328 999,795,331.255328 999,795,331.255328

Поточна ринкова капіталізація mogging — $ 42.31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOGGING — 999.80M, зі загальною пропозицією 999795331.255328. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42.31K.