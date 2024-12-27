Сьогоднішня ціна Mobius (MOBI)

Поточна ціна Mobius (MOBI) сьогодні становить 0.00739959 USD з ринковою капіталізацією $ 3.80M USD. Ціна MOBI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mobius:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.22K USD

- зміна ціни Mobius протягом дня — +2.36%

- циркуляційна пропозиція – 514.00M USD

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