Ціна Mobius (MOBI)
Поточна ціна Mobius (MOBI) сьогодні становить 0.00739959 USD з ринковою капіталізацією $ 3.80M USD. Ціна MOBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mobius:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.22K USD
- зміна ціни Mobius протягом дня — +2.36%
- циркуляційна пропозиція – 514.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mobius до USD становила $ +0.00017075.
За останні 30 днів зміна ціни Mobius до USD становила $ -0.0007391835.
За останні 60 днів зміна ціни Mobius до USD становила $ +0.0037312676.
За останні 90 днів зміна ціни Mobius до USD становила $ +0.000201435310559611.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00017075
|+2.36%
|30 днів
|$ -0.0007391835
|-9.98%
|60 днів
|$ +0.0037312676
|+50.43%
|90 днів
|$ +0.000201435310559611
|+2.80%
Останній аналіз цін Mobius: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+2.36%
-5.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mobius closes the gap between the internet world and blockchain world through innovative and simple protocols that introduce new standards for cross-blockchain login, payment, governance, and oracles.
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