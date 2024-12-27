Сьогоднішня ціна Maple (MPL)

Поточна ціна Maple (MPL) сьогодні становить 16.79 USD з ринковою капіталізацією $ 66.76M USD. Ціна MPL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maple:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 681.75K USD

- зміна ціни Maple протягом дня — -2.31%

- циркуляційна пропозиція – 3.98M USD

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