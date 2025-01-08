Ціна Lien (LIEN)
Поточна ціна Lien (LIEN) сьогодні становить 0.203954 USD з ринковою капіталізацією $ 72.38K USD. Ціна LIEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lien:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.31K USD
- зміна ціни Lien протягом дня — -3.02%
- циркуляційна пропозиція – 354.87K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lien до USD становила $ -0.0063538079475044.
За останні 30 днів зміна ціни Lien до USD становила $ -0.1010944094.
За останні 60 днів зміна ціни Lien до USD становила $ -0.0350555523.
За останні 90 днів зміна ціни Lien до USD становила $ -0.00664034697210822.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0063538079475044
|-3.02%
|30 днів
|$ -0.1010944094
|-49.56%
|60 днів
|$ -0.0350555523
|-17.18%
|90 днів
|$ -0.00664034697210822
|-3.15%
Останній аналіз цін Lien: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-3.02%
-10.37%
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