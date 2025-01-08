Сьогоднішня ціна Lien (LIEN)

Поточна ціна Lien (LIEN) сьогодні становить 0.203954 USD з ринковою капіталізацією $ 72.38K USD. Ціна LIEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lien:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.31K USD

- зміна ціни Lien протягом дня — -3.02%

- циркуляційна пропозиція – 354.87K USD

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