Ціна Libre (LIBRE)
Поточна ціна Libre (LIBRE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.56M USD. Ціна LIBRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Libre:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.46 USD
- зміна ціни Libre протягом дня — +0.16%
- циркуляційна пропозиція – 2.73B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Libre до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Libre до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Libre до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Libre до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.16%
|30 днів
|$ 0
|-7.46%
|60 днів
|$ 0
|+68.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Libre: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.16%
+89.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Libre is a new blockchain for making Bitcoin and Tether faster, cheaper, and easier to use. There is no worldwide solution for fast Bitcoin and Tether with the ability to swap between the two efficiently. Lightning is a solution for small Bitcoin transactions, but the TARO implementation of stablecoin is years out and likely to be highly centralized / gated. Chains such as THOR offer native swaps, but costs are high and transactions are extremely slow. Centralized exchanges and services such as Changelly, Strike, and others have usability drawbacks, custodian single point of failure, and geographical restrictions. Libre has a permissionless, open-source SWAP (AMM) for trading BTC / USDT for low fees and ultrafast transactions. Libre allows users to onboard with Bitcoin or Lightning Network quickly and with minimal amounts. The Bitcoin and USDT peg-in/out is handled by the PNetwork of MPC nodes. Lightning Node Providers can connect to Libre and earn fees. The AMM is incentivized directly from the chain with farming rewards. There is no frontend dependency or dependency on a centralized team. LIBRE must be "staked" to engage in governance - voting for validators and DAO proposals. In exchange for securing the network, LIBRE holders receive staking rewards in LIBRE. These staking rewards begin high and decrease over time. You choose the amount of LIBRE to stake and the number of days your LIBRE will be staked. The earlier you stake and the longer you stake, the higher your yield.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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