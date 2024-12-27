Сьогоднішня ціна Libre (LIBRE)

Поточна ціна Libre (LIBRE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.56M USD. Ціна LIBRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Libre:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.46 USD

- зміна ціни Libre протягом дня — +0.16%

- циркуляційна пропозиція – 2.73B USD

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