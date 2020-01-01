Токеноміка Libre (LIBRE) Дізнайтеся ключову інформацію про Libre (LIBRE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Libre (LIBRE) Libre is a new blockchain for making Bitcoin and Tether faster, cheaper, and easier to use. There is no worldwide solution for fast Bitcoin and Tether with the ability to swap between the two efficiently. Lightning is a solution for small Bitcoin transactions, but the TARO implementation of stablecoin is years out and likely to be highly centralized / gated. Chains such as THOR offer native swaps, but costs are high and transactions are extremely slow. Centralized exchanges and services such as Changelly, Strike, and others have usability drawbacks, custodian single point of failure, and geographical restrictions. Libre has a permissionless, open-source SWAP (AMM) for trading BTC / USDT for low fees and ultrafast transactions. Libre allows users to onboard with Bitcoin or Lightning Network quickly and with minimal amounts. The Bitcoin and USDT peg-in/out is handled by the PNetwork of MPC nodes. Lightning Node Providers can connect to Libre and earn fees. The AMM is incentivized directly from the chain with farming rewards. There is no frontend dependency or dependency on a centralized team. LIBRE must be "staked" to engage in governance - voting for validators and DAO proposals. In exchange for securing the network, LIBRE holders receive staking rewards in LIBRE. These staking rewards begin high and decrease over time. You choose the amount of LIBRE to stake and the number of days your LIBRE will be staked. The earlier you stake and the longer you stake, the higher your yield. Офіційний вебсайт: https://www.libre.org Whitepaper: https://docs.libre.org Купити LIBRE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Libre (LIBRE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Libre (LIBRE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 667,12K $ 667,12K $ 667,12K Загальна пропозиція: $ 3,06B $ 3,06B $ 3,06B Циркуляційна пропозиція: $ 3,06B $ 3,06B $ 3,06B FDV (повністю розведена вартість): $ 667,12K $ 667,12K $ 667,12K Історичний максимум: $ 0,0054327 $ 0,0054327 $ 0,0054327 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00021828 $ 0,00021828 $ 0,00021828 Дізнайтеся більше про ціну Libre (LIBRE)

Токеноміка Libre (LIBRE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Libre (LIBRE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LIBRE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LIBRE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LIBRE, досліджуйте ціну токена LIBRE в реальному часі!

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