Яка зараз ринкова ціна Levva Protocol?

Levva Protocol оцінюється в ₴, зі зміною -5.73% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має LVVA?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення LVVA у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Levva Protocol у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість LVVA?

Обігова кількість становить 1979760041.304453, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Levva Protocol?

Levva Protocol згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як LVVA виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Yield Farming,Yield Aggregator,Ethereum Ecosystem,Yield Optimizer?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Yield Farming,Yield Aggregator,Ethereum Ecosystem,Yield Optimizer, імпульс LVVA залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.