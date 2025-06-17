Сьогоднішня ціна Kolytics (KOLT)

Поточна ціна Kolytics (KOLT) сьогодні становить 0,066755 USD з ринковою капіталізацією $ 533,95K USD. Ціна KOLT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kolytics:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kolytics протягом дня — +9,76%

- циркуляційна пропозиція – 8,00M USD

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