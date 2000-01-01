Токеноміка Kolytics (KOLT) Дізнайтеся ключову інформацію про Kolytics (KOLT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kolytics (KOLT) Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns. Офіційний вебсайт: https://kolytics.pro Whitepaper: https://kolytics.gitbook.io Купити KOLT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kolytics (KOLT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kolytics (KOLT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 736,98K $ 736,98K $ 736,98K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 8,00M $ 8,00M $ 8,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 921,23K $ 921,23K $ 921,23K Історичний максимум: $ 0,125288 $ 0,125288 $ 0,125288 Історичний мінімум: $ 0,0220526 $ 0,0220526 $ 0,0220526 Поточна ціна: $ 0,092123 $ 0,092123 $ 0,092123 Дізнайтеся більше про ціну Kolytics (KOLT)

Токеноміка Kolytics (KOLT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kolytics (KOLT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KOLT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KOLT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KOLT, досліджуйте ціну токена KOLT в реальному часі!

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