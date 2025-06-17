Сьогоднішня ціна KNOW (KNOW)

Поточна ціна KNOW (KNOW) сьогодні становить 0,00264573 USD з ринковою капіталізацією $ 264,41K USD. Ціна KNOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KNOW:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни KNOW протягом дня — +6,34%

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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