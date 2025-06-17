Ціна KNOW (KNOW)
Поточна ціна KNOW (KNOW) сьогодні становить 0,00264573 USD з ринковою капіталізацією $ 264,41K USD. Ціна KNOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KNOW:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни KNOW протягом дня — +6,34%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KNOW до USD становила $ +0,00015772.
За останні 30 днів зміна ціни KNOW до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KNOW до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KNOW до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00015772
|+6,34%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KNOW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,13%
+6,34%
-21,45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Knowers is an OG Arbitrum NFT project that minted for 1 ARB in June 2023. Our community is focused 100% on Arbitrum and has supported numerous native protocols since conception. Recently, we relaunched our meme coin KNOW (in partnership with GU Exchange (https://x.com/TheKnowersNFT/status/1930317866341208335)) and plan on revamping the entire NFT collection as well as we help push Arbitrum to new heights.
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