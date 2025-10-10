Токеноміка King Protocol (KING)
Токеноміка та аналіз ціни King Protocol (KING)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена King Protocol (KING), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація King Protocol (KING)
Restaking protocols can distribute rewards in any ERC-20 token. However, users typically receive fractional amounts of these rewards, making them inconvenient to claim or trade. This situation can lead to a frustrating user experience, with poor returns for restakers, low token utilization, and increased selling pressure on reward tokens.
King Protocol (formerly known as LRT²) offers a solution through a unified restaking reward. KING represents a share of a vault full of restaking rewards. LRTs deposit restaking rewards into the vault and then mint and distribute KING to their restakers.
This streamlined system significantly reduces transaction costs and improves the efficiency of restaking reward distribution. It is particularly beneficial for small stakers, who might otherwise find managing and trading fractional rewards challenging. For larger stakeholders, the ability to redeem or arbitrage the vault share tokens creates an active market, helping to stabilize the King token price and drive liquidity.
Токеноміка King Protocol (KING): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки King Protocol (KING) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів KING, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KING, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку KING, досліджуйте ціну токена KING в реальному часі!
